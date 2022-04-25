ВМС КНР запустили новые гиперзвуковые ракеты YJ-21 в ответ на учения ВМС США

По мнению аналитиков, гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-21 ВМС КНР призваны поражать авианосцы ВМС США в Тихом океане. Пуск ракеты был произведён с борта самого большого и современного эсминца ВМС Китая Type 055, оборудованного противоракетной, противокорабельной и противолодочной системами.

Type 055, оснащённый ракетами YJ-21, смогут дать отпор кораблям ВМС США в случае, если боевые действия Китая против Тайваня всё же начнутся. Китайские СМИ отмечают, что в водах Тихого океана и прилегающих к Китаю морях эсминец с ракетой YJ-21 смогут противостоять американской гегемонии.

Пекин осуществил запуск ракеты сразу после того, как США совместно с Японией устроили военные учения у Корейского полуострова.