Армия РФ и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с "Азовсталью"

Вооружённые силы России и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, российские военные в одностороннем порядке останавливают бои в понедельник, 25 апреля, с 14:00 по московскому времени. Подразделения РФ и ДНР будут отведены на безопасное расстояние.

В Минобороны подчеркнули: власти Украины продолжают публично заявлять о том, что на территории "Азовстали" якобы находятся гражданские лица.

"РФ публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита", — прокомментировали в оборонном ведомстве.

ВС РФ также предложили украинской стороне поднять белые флаги по всему периметру или на отдельных направлениях завода "Азовсталь" к началу гуманитарной операции.