Ходаковский: украинские морпехи с "Азовстали" призывают к миру от безысходности

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отмечает, что украинские боевики на металлургическом заводе ежедневно теряют до 50 человек. Боеприпасы противника практически израсходованы, так как ответная реакция на удары российской армии слабая. Националисты стали крайне редко использовать артиллерию и гораздо чаще применяют стрелковое оружие, пулемёты и гранатомёты.

"Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по "Азовстали", предлагает обменивать "азовцев"* на российских военнопленных. До того момента, пока "азовцы"* не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться", — подчеркнул Ходаковский.

Командир батальона "Восток" убеждён, что ситуацию с заводом "Азовсталь" еще неоднократно припомнят президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинят его в предательстве и бездействии. Ходаковский считает, что самое простое решение для националистов — добровольно сдаться в плен.

"Сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход "Азова"* с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение", — заключил Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

*Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.