В Мариуполе ликвидирован нацист из "Азова"* с позывным "Бродяга"

В Мариуполе продолжается зачистка от националистов промзоны металлургического комбината "Азовсталь".

Накануне силы спецоперации там ликвидировали боевика полка "Азов"* Даниила Кириченко с позывным "Бродяга". Это сообщает аккаунт ультрас ФК "Заря", раньше дислоцировавшийся в Луганске, членом которого и являлся националист.

По сообщению ультрас, Кириченко с малолетнего возраста примкнул к нацистам, а в 16 лет вступил в "Азов"* и взял в руки оружие.

"Даниил еще в довольно юном возрасте попал в нацорганизацию, а с приходом "русского мира" в родной Луганск в 2014 году, в возрасте 16 лет без колебаний ушел защищать Украину и свой дом с оружием в руках… У "Бродяги" осталась жена и маленькая дочь", — сказано в сообщении клуба.

Ранее мы уже сообщали, что в ЛНР были уничтожены иностранные наёмники. Судя по флагам, боевики были выходцами из Грузии и входили в состав "Иностранного легиона".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ