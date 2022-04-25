Пушилин: нацисты могут начать прорыв с "Азовстали"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что националисты и иностранные наёмники попытаются прорваться с металлургического комбината "Азовсталь".

Однако все попытки бандеровцев осуществить ткой прорыв с завода в Мариуполе будут немедленно пресечены. А сил и средств хватит, подчеркнул глава ДНР.

"Что касается возможных попыток прорыва, нельзя исключать, что такой отчаянный шаг с их стороны может иметь место, но у нас хватает сил и средств, чтобы это пресечь в кратчайшие сроки", — в частности, сказал Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24".

Глава Республики напомнил, что сейчас продолжается поддержание блокировки, которая выстроена уже внутри периметра промзоны. Подразделения ВС РФ и силы ДНР все жёстко контролируют с огневой поддержкой, чтобы у нацистов "не возникало никаких глупых мыслей".