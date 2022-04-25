Ситуация, сложившаяся вокруг промзоны мариупольского завода "Азовсталь", оказалась суперкотлом для украинских националистов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Ситуация такая, что это некий суперкотел, в котором сейчас находятся неонацисты непосредственно на "Азовстали", — сказал руководитель республики в эфире телеканала "Россия-1".
Согласно сведениям Пушилина, в настоящее время в мариупольской промзоне блокировано от 1000 до 2500 боевиков националистических подразделений.
Глава ДНР сообщил, что принимаются меры для недопущения попыток прорыва из "Азовстали", а также поставок туда боеприпасов и продовольствия.
Ранее Минобороны РФ сообщило о прекращении ВС РФ и формированиями ДНР боевых действий на "Азовстали" с 14.00 25 апреля с целью предоставления возможности эвакуировать гражданское население, которое, по заявлениям Киева, якобы находится в промзоне.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.