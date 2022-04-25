Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали"

Ситуация, сложившаяся вокруг промзоны мариупольского завода "Азовсталь", оказалась суперкотлом для украинских националистов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация такая, что это некий суперкотел, в котором сейчас находятся неонацисты непосредственно на "Азовстали", — сказал руководитель республики в эфире телеканала "Россия-1".

Согласно сведениям Пушилина, в настоящее время в мариупольской промзоне блокировано от 1000 до 2500 боевиков националистических подразделений.

Глава ДНР сообщил, что принимаются меры для недопущения попыток прорыва из "Азовстали", а также поставок туда боеприпасов и продовольствия.

Ранее Минобороны РФ сообщило о прекращении ВС РФ и формированиями ДНР боевых действий на "Азовстали" с 14.00 25 апреля с целью предоставления возможности эвакуировать гражданское население, которое, по заявлениям Киева, якобы находится в промзоне.