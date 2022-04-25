NI: морская пехота США готовится к войне с Россией в Европе

В 2022 году Североатлантический альянс проводит сразу несколько военных учений в Норвегии с участием Шестого флота ВМС США и бойцов Корпуса морской пехоты. В Нарвик уже прибыл десантный корабль USS Gunson Hall якобы для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Осло. Ранее в Тромсе прибыл авианосец USS Kearsarge с Корпусом морской пехоты на борту.

"ВМС и морская пехота США готовятся к войне в Европе", — сообщается в публикации The National Interest.

Американский аналитик Калеб Ларсон заявляет, что на данный момент морпехи США активно перевооружаются. Вашингтон опасается стремительного развития Пекина и озадачен тем, что на сегодняшний день самый крупный ВМФ в мире принадлежит именно Китаю. Однако украинский конфликт заставил США задуматься о своей позиции относительно основного конкурента на мировой арене.