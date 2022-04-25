В 2022 году Североатлантический альянс проводит сразу несколько военных учений в Норвегии с участием Шестого флота ВМС США и бойцов Корпуса морской пехоты. В Нарвик уже прибыл десантный корабль USS Gunson Hall якобы для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Осло. Ранее в Тромсе прибыл авианосец USS Kearsarge с Корпусом морской пехоты на борту.
"ВМС и морская пехота США готовятся к войне в Европе", — сообщается в публикации The National Interest.
Американский аналитик Калеб Ларсон заявляет, что на данный момент морпехи США активно перевооружаются. Вашингтон опасается стремительного развития Пекина и озадачен тем, что на сегодняшний день самый крупный ВМФ в мире принадлежит именно Китаю. Однако украинский конфликт заставил США задуматься о своей позиции относительно основного конкурента на мировой арене.
"Несмотря на очевидную угрозу со стороны Китая, недавние события (спецоперация на Украине. — Прим. ред.) без тени сомнения доказали, что Россия остается силой, с которой нужно считаться", — подчеркнул Ларсон.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.