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Автор Владимир Васютченко

Росгвардия заявила о пресечении попытки прорыва танков ВСУ в Харьковской области

Силовые структуры

Попытку бронегруппы ВСУ прорваться в один из населённых пунктов Харьковской области пресекли бойцы Росгвардии.

Росгвардия заявила о пресечении попытки прорыва танков ВСУ в Харьковской области

По информации ведомства, бой начался с обстрела украинской артиллерией позиций росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населённый пункт. Затем в их направлении двинулись восемь танков и пехота ВСУ.

Сообщается, что российские артиллеристы по наводке бойцов Росгвардии открыли огонь по бронегруппе ВСУ. При этом были подбиты два танка, украинские военные понесли существенные потери и разделились на две группы, одна из которых заняла заброшенный амбар, другая отошла в лесной массив.

Затем бронегруппа попыталась захватить командно-наблюдательный пункт росгвардейцев, однако те подбили из ПТРК украинскую БМП и уничтожили большую часть нападавших. Кроме того, из ПТУР были поражены два украинских БТР.

"Грамотными и слаженными действиями военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с военнослужащими Минобороны не позволили националистам прорваться в населённый пункт", — отмечается в сообщении.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы росгвардия
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