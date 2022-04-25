Росгвардия заявила о пресечении попытки прорыва танков ВСУ в Харьковской области

Попытку бронегруппы ВСУ прорваться в один из населённых пунктов Харьковской области пресекли бойцы Росгвардии.

По информации ведомства, бой начался с обстрела украинской артиллерией позиций росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населённый пункт. Затем в их направлении двинулись восемь танков и пехота ВСУ.

Сообщается, что российские артиллеристы по наводке бойцов Росгвардии открыли огонь по бронегруппе ВСУ. При этом были подбиты два танка, украинские военные понесли существенные потери и разделились на две группы, одна из которых заняла заброшенный амбар, другая отошла в лесной массив.

Затем бронегруппа попыталась захватить командно-наблюдательный пункт росгвардейцев, однако те подбили из ПТРК украинскую БМП и уничтожили большую часть нападавших. Кроме того, из ПТУР были поражены два украинских БТР.