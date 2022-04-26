Подполковнику инженерных войск РФ Андрею Найданову удалось обнаружить беспилотник ВСУ и вывести колонну российской техники, избежав обстрела со стороны украинских националистов.
В официальном телеграм-канале Минобороны сообщили, что колонна состояла из 40 машин. Спустя некоторое время инженерные подразделения численностью 100 человек остановились в одном из населённых пунктов, где Найданов заметил присутствие беспилотника.
"Подполковник Найданов оценил обстановку, предположил возможный артиллерийский удар противника, принял решение и вывел колонну из-под удара врага. Через 7 минут после выхода украинские националисты нанесли мощный удар из артиллерийских орудий", — сообщили в Минобороны.
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