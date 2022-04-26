Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну

Подполковнику инженерных войск РФ Андрею Найданову удалось обнаружить беспилотник ВСУ и вывести колонну российской техники, избежав обстрела со стороны украинских националистов.

В официальном телеграм-канале Минобороны сообщили, что колонна состояла из 40 машин. Спустя некоторое время инженерные подразделения численностью 100 человек остановились в одном из населённых пунктов, где Найданов заметил присутствие беспилотника.