Пушилин: нацбаты из "Азовстали" просят эвакуацию не в Киев, они хотят в Турцию

Националистические батальоны из бункеров металлургического комбината "Азовсталь" просят эвакуацию не в Киев, или на подконтрольные Украине территории, они хотят эвакуироваться в Турцию.

Якобы там они хотят разоружиться и обещают, что "воевать не будут".

Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Бред, конечно, предлагают", — говорит он.

Глава ДНР заявил, что остающиеся на заводе украинские неонацисты, уже не доверяют Киеву.

Пушилин отметил, что здесь надо быть твёрдым, а участники переговоров, наверняка, осознают, с кем имеют дело. Украина, в целом, — это террористическое государство, которое является недоговороспособным, а если мы говорим об "Азове"*, то это вообще военные преступники, подытожил руководитель ДНР.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.