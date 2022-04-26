Президент Приднестровья связал взрывы с украинскими силами

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что злоумышленники, которые организовали взрывы в регионе, пытались спровоцировать конфликт. Как предположил президент, виновниками происшествий могут быть украинские боевики.

"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину", — сказал Красносельский.

Вместе с этим политик обратился к представителям Киева и попросил их расследовать противозаконные перемещения, проведение терактов на территории республики. Также лидер региона призвал Молдавию игнорировать провокацию.

Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь заявила, что взрывы прогремели из-за сил на территории Приднестровья, которые хотят начать войну. Спецслужбы страны продолжают выяснять детали произошедшего, добавила лидер.