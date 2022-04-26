Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что злоумышленники, которые организовали взрывы в регионе, пытались спровоцировать конфликт. Как предположил президент, виновниками происшествий могут быть украинские боевики.
"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину", — сказал Красносельский.
Вместе с этим политик обратился к представителям Киева и попросил их расследовать противозаконные перемещения, проведение терактов на территории республики. Также лидер региона призвал Молдавию игнорировать провокацию.
Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь заявила, что взрывы прогремели из-за сил на территории Приднестровья, которые хотят начать войну. Спецслужбы страны продолжают выяснять детали произошедшего, добавила лидер.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.