МО РФ обвинило Лондон в прямой провокации: ответа ждать не придётся

Минобороны России обвинило Лондон в "прямой провокации” после того, как министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи призвал украинские войска использовать поставляемое Великобританией оружие для нападения на цели внутри России.

"Любые попытки сделать это вызовут немедленный ответ, — предупредило МО РФ. — Мы хотим подчеркнуть, что прямая провокация Лондоном киевского режима на такие действия, если они попытаются это сделать, немедленно приведёт к нашему пропорциональному ответу. Как мы уже предупреждали, российские вооруженные силы круглосуточно находятся в режиме ожидания, чтобы нанести ответный удар дальнобойным высокоточным оружием против центров принятия решений в Киеве”.

В Минобороны подчеркнули, что "советники из одной из западных стран”, находящиеся в этих центрах, "не обязательно будут проблемой” в принятии Россией решений относительно ответных мер.

Напомним, Москва предостерегла Запад от наращивания поставок оружия, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что конфликт фактически превратился в "прокси-войну”, которую НАТО ведёт против России.