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Автор Ольга Лебедева

МО РФ обвинило Лондон в прямой провокации: ответа ждать не придётся

Силовые структуры

Минобороны России обвинило Лондон в "прямой провокации” после того, как министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи призвал украинские войска использовать поставляемое Великобританией оружие для нападения на цели внутри России.

МО РФ обвинило Лондон в прямой провокации: ответа ждать не придётся

"Любые попытки сделать это вызовут немедленный ответ, — предупредило МО РФ. — Мы хотим подчеркнуть, что прямая провокация Лондоном киевского режима на такие действия, если они попытаются это сделать, немедленно приведёт к нашему пропорциональному ответу. Как мы уже предупреждали, российские вооруженные силы круглосуточно находятся в режиме ожидания, чтобы нанести ответный удар дальнобойным высокоточным оружием против центров принятия решений в Киеве”.

В Минобороны подчеркнули, что "советники из одной из западных стран”, находящиеся в этих центрах, "не обязательно будут проблемой” в принятии Россией решений относительно ответных мер.

Напомним, Москва предостерегла Запад от наращивания поставок оружия, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что конфликт фактически превратился в "прокси-войну”, которую НАТО ведёт против России.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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