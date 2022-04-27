Госдеп: цель США "выдавить" РФ с Украины и привести её к "военной немощности"

США добиваются ухода российских сил с территории Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, он подчеркнул, что в дальнейшем Москва должна лишиться возможности проводить любые спецоперации в ближайшие годы.

Как подчеркнул Блинкен, речь идёт об "освобождении" востока страны.

"Цель — выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины", — заявил Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. — А также постараться гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет".

В том числе речь идёт о том, чтобы лишить Россию "военной мощности различными путями". Какими конкретно, в Госдепартаменте не уточнили.