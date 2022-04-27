Fox News: в Пентагоне не верят в начало ядерной войны из-за Украины

Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что все разговоры о возможности ядерной войны, несут опасность для мира. Кроме того, сам он не верит в подобное развитие событий.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, в случае ядерной войны не останется "ни победителей, ни проигравших". Поэтому, отвечая на вопрос: возможен ли мировой конфликт на фоне происходящего на Украине, ответил отрицательно.

"Я не верю в это", — заявил Остин в эфире Fox News.

Остин уточнил, что в Пентагоне и администрации президента США Джо Байдена делают "всё возможное", чтобы не допустить ядерного конфликта между странами.