Комбат "Шумера" показал позиции ВСУ, брошенные при отступлении

Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в домах мирных жителей, а также занимались мародёрством. При отступлении они бросили даже форму, скорее всего, переодевшись в гражданское. Об этом рассказал командир батальона Армии ЛНР "Шумер".

Он показал один из домов в освобождённом посёлке Новотошковском. На кадрах виден полный хаос в комнате. На полу валяются брошенные комплекты форменной одежды ВСУ, рюкзаки и другие личные вещи.

По словам комбата, в жилом массиве было оборудовано достаточно много позиций противника. Боевики оборудовали миномётные и артиллерийские батареи.

Командир также рассказал об обстановке на линии соприкосновения, назвав её "стабильно тяжёлой".

"Обстановка тяжёлая. Посёлок зачищен, ну а мы двигаемся дальше", — заключил комбат "Шумера".

Ранее группировка "О" российских войск захватила в плен подразделение ВСУ под Ямполем.