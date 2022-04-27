Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в домах мирных жителей, а также занимались мародёрством. При отступлении они бросили даже форму, скорее всего, переодевшись в гражданское. Об этом рассказал командир батальона Армии ЛНР "Шумер".
Он показал один из домов в освобождённом посёлке Новотошковском. На кадрах виден полный хаос в комнате. На полу валяются брошенные комплекты форменной одежды ВСУ, рюкзаки и другие личные вещи.
По словам комбата, в жилом массиве было оборудовано достаточно много позиций противника. Боевики оборудовали миномётные и артиллерийские батареи.
Командир также рассказал об обстановке на линии соприкосновения, назвав её "стабильно тяжёлой".
"Обстановка тяжёлая. Посёлок зачищен, ну а мы двигаемся дальше", — заключил комбат "Шумера".
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.