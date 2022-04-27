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Автор Дмитрий Плотников

Гаспарян предложил наказать Киргизию и Молдавию: "Бить лицо!"

Силовые структуры

После окончания специальной военной операции на Украине РФ надо пересмотреть собственное отношение к странам Содружества.

Гаспарян предложил наказать Киргизию и Молдавию: "Бить лицо!"

Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Необходимо будет прописать, что теперь любая антироссийская выходка будет иметь свои неприятные последствия, убедждён он.

Ранее киргизские власти сказали местному населению не выходить в военной форме с символикой Z на "Бессмертный полк" и придумали байку, что это якобы разжигание межнациональной розни, в интервью "Украина.ру" говорит Гаспарян.

А "президентша" Молдавии Майя Санду подписалась под указом, запрещающим использовать георгиевскую ленточку, а также запретила символы Z и V, которые используют сегодня российские военные, отмечая свою военную технику в спецоперации.

И пора принимать меры, уверен социолог.

"Сначала надо бить в лицо, а потом только разговаривать. Иначе не получится. Потому что эта вся конструкция ушла очень далеко от представлений советской эпохи. Они остались по-прежнему в огромной экономической зависимости от России, но при этом — они все такие дерзкие!" — подытожил эксперт.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы киргизия молдавия майя санду армен гаспарян
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