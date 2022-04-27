Гаспарян предложил наказать Киргизию и Молдавию: "Бить лицо!"

После окончания специальной военной операции на Украине РФ надо пересмотреть собственное отношение к странам Содружества.

Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Необходимо будет прописать, что теперь любая антироссийская выходка будет иметь свои неприятные последствия, убедждён он.

Ранее киргизские власти сказали местному населению не выходить в военной форме с символикой Z на "Бессмертный полк" и придумали байку, что это якобы разжигание межнациональной розни, в интервью "Украина.ру" говорит Гаспарян.

А "президентша" Молдавии Майя Санду подписалась под указом, запрещающим использовать георгиевскую ленточку, а также запретила символы Z и V, которые используют сегодня российские военные, отмечая свою военную технику в спецоперации.

И пора принимать меры, уверен социолог.