Sohu: успешное испытание ракеты "Сармат" обернулось кошмаром для США

Новейший российский ракетный комплекс "Сармат" прошёл успешное тестирование на космодроме Плесецк. Боевая часть ракеты ликвидировала цель на полигоне. Китайские аналитики прокомментировали испытания и отметили, что "Сармат" является настоящим ужасом для США и НАТО.

Ракетный комплекс обладает дальностью полёта около 18 тысяч километров. Это абсолютный рекорд среди подобного типа вооружения. Ракета способна маневрировать в воздушном пространстве, что делает её неуловимой для современных систем противовоздушной обороны.

Впервые о разработке ракетного комплекса "Сармат" президент России Владимир Путин объявил в 2018 году во время обращения к Федеральному собранию.