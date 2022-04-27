Новейший российский ракетный комплекс "Сармат" прошёл успешное тестирование на космодроме Плесецк. Боевая часть ракеты ликвидировала цель на полигоне. Китайские аналитики прокомментировали испытания и отметили, что "Сармат" является настоящим ужасом для США и НАТО.
Ракетный комплекс обладает дальностью полёта около 18 тысяч километров. Это абсолютный рекорд среди подобного типа вооружения. Ракета способна маневрировать в воздушном пространстве, что делает её неуловимой для современных систем противовоздушной обороны.
Впервые о разработке ракетного комплекса "Сармат" президент России Владимир Путин объявил в 2018 году во время обращения к Федеральному собранию.
"Это настоящий кошмар для США и Европы", — заявили журналисты Sohu.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.