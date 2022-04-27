Сергиенко: в поставке 88 танков "Леопард-1" для ВСУ скрыт нацистский код

По мнению политического эксперта Владимира Сергиенко, европейские страны открыто демонстрируют нацистскую символику. Поставка 88 немецких танков "Леопард-1" для украинской армии может навсегда поставить точку на российско-германских отношениях.

"Восемьдесят восемь! Я не поверил. Стал перепроверять. Перепроверил. Все СМИ! Число восемьдесят восемь звучало без остановки", — говорит эксперт в беседе с изданием "Военное дело".

Политолог подчеркивает, что каждый житель Германии знает о происхождении символа: это две латинские буквы "Н и Н" — "Heil Hitler", то есть скрытое нацистское приветствие. Две цифры восемь также являются опознавательным знаком среди неонацистов, многие из которых делают себе татуировки на теле в виде этого знака.