"Луганскинформцентр": ВСУ готовит провокацию в Лисичанске с трупами

"Луганскинформцентр" сообщает, что в Лисичанске готовится очередная провокация от ВС Украины. На сей раз планируется "расстрел мирного населения".

"СРОЧНО! Прямо сейчас в районе Центрального рынка в Лисичанске пропагандисты ВСУ готовят постановочную демонстрацию гибели гражданских лиц в результате якобы имевшего место обстрела со стороны ЛНР", — значится в сообщении.

Источник сообщает, что к месту событий уже подвозят разбитую военную технику, реанимобили, в которых находятся "тела". Их планируется выгрузить у рынка, чтобы иностранные журналисты, прибывшие в Лисичанск, могли зафиксировать "зверства". Роли "мёртвых" будут исполнять бойцы ВСУ, переодетые в гражданскую одежду.