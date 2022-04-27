Атаки ВСУ могут закончиться взрывом военного склада в Приднестровье

Выдвигается версия о том, что Украина ударила по Приднестровью из-за желания уничтожить гигантский склад боеприпасов.

Такого мнения придерживается заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко.

Он считает, что украинские диверсанты нацелены на один из крупнейших в Европе склад боеприпасов.

"По итогам Второй мировой войны, когда советская армия создавала оборонные укрепрайоны на случай, если войска НАТО все-таки пойдут на страну, было создано два больших склада: один в Балаклее, который мы взяли, другой в селе Колбасна в двух километрах от Украины в Приднестровье. Я не исключаю, что вчерашние странные взрывы так или иначе связаны с этим гигантским складом", — цитирует слова военного журналиста Телеканал "360".

Там, по словам Борзенко, находятся более двадцати тонн снарядов: бомбы, мины и боеприпасы из бывших социалистических стран. Это практически самый большой склад боеприпасов в Европе.

Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка отметил, что Украина не сможет разгромить Приднестровье без помощи Молдавии.