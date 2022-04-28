Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска

Одно из направлений российской армии — с юга в сторону Лисичанска. Позиции украинских военные на линии Орехово-Тошковка к северу от населённого пункта Золотое попали под артиллерийский удар.

Спустя некоторое время силовики ВСУ сообщили, что их американские "побратимы" получили ранения. Также отмечается, что на их позиции в селе Орехово вышли российские танки со стороны Новотошковского.

Американские наёмники Пол Грей и Манус Маккефри в Донбассе носили форму с нацистскими нашивками. Силовики использовали противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые направил на Украину Вашингтон.

В результате разрыва танкового снаряда Грей и Маккефри получили ранения. Именно американских наёмников из бойцы ВСУ первыми вывезли в безопасное место, передаёт "Военное обозрение".