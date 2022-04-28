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Автор Мария Карева

Сивков: метод ковровых бомбардировок ВС РФ в Донбассе пока не применяется

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, российские войска могли бы с лёгкостью ликвидировать все группировки украинской армии в Донбассе, применив метод ковровых бомбардировок. Однако на данный момент эта тактика не используется.

"Мы могли бы уничтожить их легко и просто методом ковровых бомбардировок с применением той же самой дальней и стратегической авиации, но пока этого не делаем", — сказал Сивков в интервью "Украина.ру".

Тяжёлое оружие не используется массово в Донбассе, поскольку российские военные стараются избежать жертв среди мирных жителей.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу донбасс константин сивков
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