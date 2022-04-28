"Мирные жители" попали на "Азовсталь" совсем не случайно

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не раз говорила, что украинский президент Зеленский будет разыгрывать свои козыри по металлургическому комбинату "Азовсталь".

А об "удерживаемом мирном населении Мариуполя" в подвалах завода делится мыслями журналист Роман Носиков.

По его словам, то видео, которое выкладывали нацисты из "Азова"* демонстрирует, что все люди, показанные на кадрах, чувствуют себя там вполне комфортно.

По всей вероятности, это или родственники боевиков, или члены иностранной националистической партии, то есть единомышленники с семьями, пишет журналист.

"Причины по которым они оттуда не выходят, связаны с опасениями ответить за совершённые преступления. Может быть, что их уже оттуда не выпускают, но, на мой взгляд, попали они туда неслучайно", — заявляет Носиков.

Он прогнозирует, что история с заводом "Азовсталь" окончится трагически и отмечает, что нацизм является идеологией, отрицающей жизнь. Например, журналист вспоминает, как жутко заканчивалась война для семей гитлеровской верхушки.

"В такой ситуации, в которой они находятся, нужно уже обращаться не к телу, а к душе. Холодный армейский голос, который обещает чистую постель, еду и медицинскую помощь, уже ничего не скажет", — подытожил Носиков.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.