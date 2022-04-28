Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не раз говорила, что украинский президент Зеленский будет разыгрывать свои козыри по металлургическому комбинату "Азовсталь".
А об "удерживаемом мирном населении Мариуполя" в подвалах завода делится мыслями журналист Роман Носиков.
По его словам, то видео, которое выкладывали нацисты из "Азова"* демонстрирует, что все люди, показанные на кадрах, чувствуют себя там вполне комфортно.
По всей вероятности, это или родственники боевиков, или члены иностранной националистической партии, то есть единомышленники с семьями, пишет журналист.
"Причины по которым они оттуда не выходят, связаны с опасениями ответить за совершённые преступления. Может быть, что их уже оттуда не выпускают, но, на мой взгляд, попали они туда неслучайно", — заявляет Носиков.
Он прогнозирует, что история с заводом "Азовсталь" окончится трагически и отмечает, что нацизм является идеологией, отрицающей жизнь. Например, журналист вспоминает, как жутко заканчивалась война для семей гитлеровской верхушки.
"В такой ситуации, в которой они находятся, нужно уже обращаться не к телу, а к душе. Холодный армейский голос, который обещает чистую постель, еду и медицинскую помощь, уже ничего не скажет", — подытожил Носиков.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.