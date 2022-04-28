EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Минобороны Германии: большая часть БМП и вертолетов страны выведены из строя

Силовые структуры

Основная часть броневиков Puma и почти все вертолёты Tiger не способны в настоящее время выполнять боевые задачи, сообщило министерство обороны Германии.

Минобороны Германии: большая часть БМП и вертолетов страны выведены из строя

Командование бундесвера произвело учёт стоящей на вооружении немецкой армии техники, и результаты оказались удручающими. Больше 50% БМП Puma и "подавляющее большинство" современных ударных вертолётов Eurocopter Tiger оказались полностью небоеспособны.

Всего на вооружение немецкой армии стоит 350 боевых машин Puma, а немедленно принять участие в боевых действиях может немногим больше 150 БМП. Положение в авиации ещё плачевнее: только 6 ударных вертолётов Tiger из 51 способны к выполнению боевых задач.

Раннее оборонное ведомство Германии уже сообщало, что бундесвером исчерпаны все возможности по поставкам оружия киевскому режиму. Склады Минобороны ФРГ пусты, а потому вооружение на Украину может поставить только военно-промышленный комплекс страны.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы германия
Sberbank
Новости
Захарова: идея признать РФ спонсором терроризма – мера идиотического характера
Диетолог Королёва призвала не сочетать мясо с картофелем и макаронами
Литовкин: Москва предупреждает Киев о возможных ударах из-за мирных жителей
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье
Минобороны Германии: большая часть БМП и вертолетов страны выведены из строя
Политолог Сосновский посоветовал Байдену "разговаривать с кроликом"
"Одноклассники" запустили настройку, скрывающую неприемлемые комментарии
"Мирные жители" попали на "Азовсталь" совсем не случайно
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Стремоусов исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины
Популярное
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать

На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.

Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Силовые структуры
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Мир. Новости мира
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Силовые структуры
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Журналистка Максимова: в Берлине не справляются с украинскими беженцами
Мир. Новости мира
Журналистка Максимова: в Берлине не справляются с украинскими беженцами
Последние материалы
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Стремоусов исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины
Польша напряглась из-за украинских беженцев
Клишас пообещал сопоставимый ответ на конфискацию имущества россиян на Западе
National Review: украинский кризис привёл к холодной войне на нефтяном рынке
Военкор Сладков: Украина может легко уничтожить Приднестровье
Сивков: метод ковровых бомбардировок ВС РФ в Донбассе пока не применяется
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Зеленский "экономит" на живых и мёртвых украинских военных
Anadolu: ЕС перевёл РФ 47 миллиардов евро за энергоресурсы с начала спецоперации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников