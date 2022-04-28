Минобороны Германии: большая часть БМП и вертолетов страны выведены из строя

Основная часть броневиков Puma и почти все вертолёты Tiger не способны в настоящее время выполнять боевые задачи, сообщило министерство обороны Германии.

Командование бундесвера произвело учёт стоящей на вооружении немецкой армии техники, и результаты оказались удручающими. Больше 50% БМП Puma и "подавляющее большинство" современных ударных вертолётов Eurocopter Tiger оказались полностью небоеспособны.

Всего на вооружение немецкой армии стоит 350 боевых машин Puma, а немедленно принять участие в боевых действиях может немногим больше 150 БМП. Положение в авиации ещё плачевнее: только 6 ударных вертолётов Tiger из 51 способны к выполнению боевых задач.

Раннее оборонное ведомство Германии уже сообщало, что бундесвером исчерпаны все возможности по поставкам оружия киевскому режиму. Склады Минобороны ФРГ пусты, а потому вооружение на Украину может поставить только военно-промышленный комплекс страны.