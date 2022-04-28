Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются захватить боеприпасы, которые хранятся на складах в Приднестровье. Об этом сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, в Приднестровье находится большое количество боеприпасов. Он пояснил, что их складировали для дальнейшей утилизации.

"Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена. То, что поставляет Европа, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", — сказал Киселёв в интервью РИА Новости.

Помощник главы МВД ЛНР призвал в любом случае уничтожить запасы боеприпасов в Приднестровье.

25 и 26 апреля в Приднестровье зафиксировали несколько терактов, после чего в ПМР ввели "красный" уровень террористической угрозы.

Ранее Молдавия отказалась от предложения Киева захватить Приднестровье силой. Власти страны намерены вернуть этот регион только с помощью политических средств.