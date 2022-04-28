Хазин ждет подрыва мостов через Днепр: выманим ВСУ с Карпат и захлопнем ловушку

Мосты через Днепр будут уничтожены, как только большая часть ВСУ прибудет на восток Украины, уверен российский публицист Михаил Хазин.

В последние дни часто можно видеть разные мнения экспертов по поводу уничтожения мостов через Днепр. Река является главной водной артерией Украины и многие специалисты считают, что мосты понадобятся российской армии и войскам ЛДНР для развития наступления на правом берегу.

Также есть мнение, что имеющиеся переправы должны быть уничтожены, чтобы Киев потерял возможность доставки на передовую тяжёлого вооружения из стран НАТО.

Своё видение этой темы высказал известный российский экономист Михаил Хазин. Он уверен, что российское командование специально затягивает с подрывом мостов через Днепр. Это делается для того, чтобы украинская армия перекинула все резервы с запада на Восточную Украину. Как только это произойдёт, переправы будут уничтожены, а окружение ВСУ закончено.

"Поэтому и котел до сих пор не заварили намертво. Нужно просто "набить его доверху" живой силой противника, чтобы в последствии нанести максимальный урон", — отметил Хазин.

Как только переброска сил украинской армии будет закончена, "ловушка захлопнется", и ВСУ будут вынуждены сложить оружие или будут уничтожены, резюмировал эксперт.