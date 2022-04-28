В ДНР заявили об уничтожении полевого артиллерийского склада ВСУ

Полевой артиллерийский склад ВСУ уничтожен бойцами ДНР в ходе боёв за населённые пункты республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили полевой артиллерийский склад, огневую позицию противника, танк, два грузовых транспортных средства, а также пятьдесят девять украинских боевиков", — цитирует Басурина официальный сайт ДНР.

По словам представителя Народной милиции, подразделениям ДНР удалось захватить также бронетехнику и вооружение украинских военных, в том числе установку 122-миллимтровой реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также БМП и два бронетранспортера.