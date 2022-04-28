Минобороны: удары по Херсону и Изюму — военное преступление Киева

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Херсона и Изюма следует воспринимать как военное преступление Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге с журналистами он отметил, что ночью украинские военные нанесли удары по Херсону и Изюму с помощью ракет "Точка-У". По его словам, обстрел Херсона также вели из РСЗО.

"Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением", — сказал Конашенков.

Он добавил, что действия ВСУ грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что ночью 28 апреля как минимум три ракеты "Точка-У" прилетели в Херсон со стороны подконтрольной Киеву Николаевской области. Примерно в это же время ВСУ нанесли ракетный удар по центру города Изюм.