Шесть пунктов управления ВСУ уничтожила за сутки российская авиация

Шесть пунктов управления ВСУ уничтожены в течение суток в результате ударов российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов", — говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны авиаудары нанесены также по 55 местам скопления военных и техники ВСУ, при этом уничтожено свыше трёх сотен националистов и около 40 единиц техники.

Сообщается, что за минувшую ночь российскими ракетами воздушного базирования уничтожено четыре украинских военных объекта. В частности, удары нанесены по двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в окрестностях Барвенково и Ивановки.

Российские ракетчика и артиллеристы за ночь нанесли удары по 18 пунктам управления и 383 районам скопления бойцов и техники ВСУ.