В Симферополе задержали бывшего украинского морпеха, планирующего теракт в ТРЦ

Российские силовики задержали в Симферополе бывшего морпеха ВСУ. По информации ФСБ, злоумышленник пытался организовать террористический акт в торгово-развлекательном центре.

Как заявили правоохранители, подозреваемый родился в 1988 году. По данным службы, обвиняемый является неонацистом и действует под контролем батальона "Азов"*. В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили самодельную взрывчатку, запрещённую литературу и нацистскую атрибутику.

"В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта", — заявили в службе, передаёт ТАСС.

Правоохранители завели уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее ФСБ задержала в Крыму боевика нацбатальона, который пытался проникнуть на территорию региона под видом беженца.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.