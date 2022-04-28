Коротченко: ВС России должны установить контроль над всей территорией Украины

Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что украинскую государственность нельзя сохранять, потому что спустя несколько лет агрессия киевского режима в отношении Москвы может быть возобновлена.

Эксперт полагает, что потенциальная угроза для России должна быть ликвидирована уже сейчас. Коротченко считает, что военную спецоперацию необходимо сделать более масштабной, а также нарастить российскую группировку на Украине для установления полного контроля над всей территорией Незалежной.