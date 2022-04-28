Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что украинскую государственность нельзя сохранять, потому что спустя несколько лет агрессия киевского режима в отношении Москвы может быть возобновлена.
Эксперт полагает, что потенциальная угроза для России должна быть ликвидирована уже сейчас. Коротченко считает, что военную спецоперацию необходимо сделать более масштабной, а также нарастить российскую группировку на Украине для установления полного контроля над всей территорией Незалежной.
"С последующей 15-летней денацификацией под руководством военно-гражданской администрации", — написал он в социальных сетях.
Российские войска и подразделения Народной милиции продолжают наступать сразу по нескольким направленим.