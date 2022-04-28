Российские силы ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24 над ЛНР

Украинский бомбардировщик сбит в небе над ЛНР российскими силами ПВО, заявили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении военного ведомства.

Утром 28 апреля ПВО ВС РФ перехватили ракету "Точка-У", которой украинские военные хотели нанести удар по больнице в городе Изюм Харьковской области.

Также сообщается об отражении ракетной атаки ВСУ по жилым кварталам Херсона.

"В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У"", — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотников, выявленных в окрестностях Весёлогоровки, Затишного, Любимовки, Новомихайловки и Харькова.