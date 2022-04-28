ПМР_History: колонна ВС Румынии движется к границе Молдавии и Украины

Ситуация в Приднестровье становится тревожной. В течение последних дней на территории региона зафиксирован ряд терактов, введен "красный" уровень террористической угрозы.

Тем временем телеграм-канал "ПМР_History" опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем: по автомобильной дороге движется военная колонна Вооружённых сил Румынии в сторону Украины и Молдавии.

"Вот смотрите, как мы готовимся к миру, разве это мир?" – спрашивает автор видеозаписи.

Напомним, что ещё до волны терактов, экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявлял о том, что Румыния может участвовать в разжигании конфликта в Приднестровье. По его словам, румынские военные тайно перебрасывают войска в Молдову. Вышеуказанная видеозапись может свидетельствовать и о том, что теперь Бухарест занялся переброской военной техники.

Ранее сообщалось, что Украина также заинтересована в приднестровском конфликте. Её целью может быть один из крупнейших в Европе складов советских боеприпасов, ведь в ходе спецоперации ВС РФ запасы украинского вооружения сильно истощились.