Wargonzo: в порту Мариуполя найдены десятки убитых националистов

В ходе работ по восстановлению порта Мариуполя сотрудники постоянно обнаруживают тела погибших боевиков из националистического батальона "Азов"*. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

Он рассказал, что уже неделю в мариупольском порту разбирают завалы и приводят в порядок территорию, чтобы приступить к восстановлению и вводу в эксплуатацию стратегического для региона объекта.

По словам журналиста, на данный момент обнаружены уже несколько десятков убитых во время штурма неонацистов. Тела собирают и передают в соответствующие военно-государственные структуры ДНР.

Ранее жена одного из боевиков, заблокированных на "Азовстали" пожаловалась на их бедственное положение и большие жертвы в подземельях из-за нехватки воды, еды и медикаментов.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.