The Guardian: накачка ВСУ западным оружием приведёт к полному разрушению Украины

Политический аналитик Ангус Роксбург призвал страны коллективного Запада остановить поставки вооружения на Украину. Он заявил, что предполагаемая победа Киева в российско-украинском конфликте является "полным абсурдом". По его мнению, Запад должен изменить стратегию, провести с Россией переговоры и решить проблему дипломатическим путём.

Регулярные поставки вооружения для ВСУ затягивают военную спецоперацию российской армии. Роксбург подчёркивает: западное оружие замедляет продвижение ВС РФ, но не останавливает российские войска и не помогает Киеву одержать победу. Аналитик убеждён, что своими действиями Запад приведёт Украину к полному уничтожению.