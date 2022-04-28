Политический аналитик Ангус Роксбург призвал страны коллективного Запада остановить поставки вооружения на Украину. Он заявил, что предполагаемая победа Киева в российско-украинском конфликте является "полным абсурдом". По его мнению, Запад должен изменить стратегию, провести с Россией переговоры и решить проблему дипломатическим путём.
Регулярные поставки вооружения для ВСУ затягивают военную спецоперацию российской армии. Роксбург подчёркивает: западное оружие замедляет продвижение ВС РФ, но не останавливает российские войска и не помогает Киеву одержать победу. Аналитик убеждён, что своими действиями Запад приведёт Украину к полному уничтожению.
"Если западные лидеры думают, что их поддержка Украины на расстоянии вытянутой руки приведет к украинской военной победе, то они фатально неправильно истолковывают намерения и решимость Путина", — пишет Роксбург в The Guardian.
Российские войска и подразделения Народной милиции продолжают наступать сразу по нескольким направленим.