Путин: ВС РФ захватили иностранных наёмников на Украине и скоро их покажут

На Украину "пострелять" едет всё больше иностранных наёмников.

Владимир Путин сообщил, что этих самых наёмников, взятых в плен, скоро покажут. Президент это сказал на встрече с Советом законодателей.

Он отметил, что российская армия мужеством и героизмом упредила конфликт, который развернулся бы прямо у нас, но уже по чужому сценарию, сообщает RT.

"На Украине появляется всё больше и больше иностранных наёмников, Минобороны России скоро представит часть задержанных из их числа", — сообщил глава РФ.

Владимир Путин опять подчеркнул, что все задачи специальной операции будут "несомненно выполнены". И никаких сомнений в этом нет, особо отмечает глава государства.

"Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной", — сказал президент России.

Путин отдельно заметил, что при вмешательстве сторонних сил в специальную операцию РФ на Украине наши "удары будут молниеносными".