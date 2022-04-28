Два теробороновца убили 12-летнего ребёнка в Радомышле, приняв его за диверсанта

Киевское руководство приняло бездумное решение: создать некие "отряды теробороны" и раздавать оружие гражданским лицам. Все преступления, которые совершали вооружённые украинцы, Киев пытался скрыть или объяснял это "борьбой с российскими диверсантами". Однако один из таких случаев все же дошёл до полиции.

7 марта два мальчика играли в "войнушку" во дворе дома в городе Радомышле Житомирской области. Два тербороновца якобы приняли их за российских диверсантов и открыли огонь. 12-летний Даниил Бельченко погиб, его 9-летний товарищ получил ранение, передаёт РИА Новости.

Виктор Ильченко и Александр Юрко скрылись с места преступления и попытались покинуть город. После задержания в автомобиле были найдены запрещённые вещества. Мать убитого ребёнка обращалась во все возможные инстанции, в числе которых офис президента Украины Владимира Зеленского.

На данный момент теробороновцы находятся СИЗО. Однако не стоит исключать, что дело снова закроют, поскольку преступники всё отрицают. Кроме того, их назвали "героями", которые участвовали военных действиях в Донбассе.