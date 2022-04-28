Украинские сапёры обнаружили на полях "убийцу танков" из России

На полях Украины сапёры ВСУ обнаружили противотранспортную мину российского производства ПТКМ-1Р. Её ещё называют "убийцей танков". Это новинка, представленная только в прошлом году, сообщает RusVesna.

Принцип действия мины следующий: сейсмический датчик даёт команду на отстрел боевого элемента, когда цель приближается на 50 метров от места установки. Боевой элемент движется по баллистической траектории, тепловой и радиолокационный датчики сканируют земную поверхность.

Боевая часть подрывается после обнаружения цели, поражая технику противника сверху в наиболее уязвимые части — крышу башни или корпуса.