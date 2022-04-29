Российские ракеты уничтожили шесть складов с оружием, боеприпасами и ГСМ ВСУ

Склады с оружием, боеприпасами и горючим ВСУ уничтожены в нескольких населённых пунктах в результате ракетных ударов ВС РФ.

По информации Минобороны РФ, накануне, 28 апреля, удары ракетами воздушного базирования нанесены по шести украинским складам с ракетно-артиллерийским вооружением, боеприпасами и ГСМ в окрестностях Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенково, а также по трём пунктам управления и 22 опорным пунктам ВСУ.

Российская авиация уничтожила накануне 76 украинских военных объектов. Авиаудары нанесены, в частности, по двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением в Покровском и Гороховском, а также по одному командному пункту и 73 районам скопления военных и техники ВСУ.

Сообщается, что российские ракетчики за минувший день уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У" и нанесли удары по двум районам сосредоточения украинских бойцов и их техники.

Средствами ПВО ВС РФ сбиты три украинские ракеты "Точка-У" в окрестностях Петрополья и Малой Камышевахи, а также семь беспилотников.