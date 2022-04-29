ФСБ обнародовала архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы последних дней вождя нацистов — Адольфа Гитлера.

Обнародованы протоколы допросов личного пилота фюрера Ганса Бауэра. Архив находится в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Новгородской области.

Лётчик после победы СССР оказался в советской тюрьме. Позже на допросах он сообщил, что виделся с Гитлером непосредственно перед суицидом.

30 апреля Гитлер вызвал его и адъютанта полковника Бетца и, поблагодарив за службу, попрощался с ними. Бауэр пытался отговорить фюрера от самоубийства, однако Гитлер ответил: "Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить".

Гитлер очень осунулся и постарел. Руки его дрожали и было ясно, что он принял окончательное решение совершить задуманное, цитирует военного РИА Новости.

По словам пилота, нацист №1 на прощание подарил ему картину Рембрандта — портрет короля Пруссии Фридриха Великого. Затем он приказал, чтобы трупы его и его супруги Евы Браун были сожжены, чтобы избежать повешения после смерти, как это ранее случилось с Бенито Муссолини.

Лётчик рассказал, что последними словами Гитлера были: "Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов".