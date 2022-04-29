ВСУ начали проводить военные учения на границе с Приднестровьем

В украинском городе Подольск начались военные учения. Город расположен недалеко от военных складов, которые находятся в селе Колбасна на территории Приднестровья.

Подольская городская община в своём телеграм-канале отмечает, что военные манёвры будут проходить на протяжении трёх дней: с 28 по 30 апреля. Эксперты полагают, что внеплановые учения украинской армии можно объяснить ситуацией, которая складывается вокруг Приднестровской Молдавской Республики.

Расстояние от Подольска до Колбасны составляет около 20 км. В населённом пункте расположен один из самых крупных складов с оружием в Европе, который находятся под охраной российских миротворцев.