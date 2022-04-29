NI: арсеналы "Джавелинов" и "Стингеров" в США стремительно пустеют из-за Украины

Военный аналитик Калеб Ларсон отмечает, что США не смогут быстро восстановить запасы противотанковых управляемых ракет "Стингер" и "Джавелин", которые поставлялись на Украину.

Представитель Минобороны Эллен Лорд заявила, что США не возместят "Стингеры" в ближайшее время, так как производство боеприпасов остановлено. По её мнению, на пополнение запасов "Джавелин" уйдёт около пяти лет.

Ларсон напомнил Вашингтону про одно важное препятствие — повышенный уровень инфляции.