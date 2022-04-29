Военный аналитик Калеб Ларсон отмечает, что США не смогут быстро восстановить запасы противотанковых управляемых ракет "Стингер" и "Джавелин", которые поставлялись на Украину.
Представитель Минобороны Эллен Лорд заявила, что США не возместят "Стингеры" в ближайшее время, так как производство боеприпасов остановлено. По её мнению, на пополнение запасов "Джавелин" уйдёт около пяти лет.
Ларсон напомнил Вашингтону про одно важное препятствие — повышенный уровень инфляции.
"Поэтому контракты министерства обороны с частными компаниями на расширенное производство ракет "Стингер" и "Джавелин" должны обязательно учитывать этот немаловажный экономический фактор", — подчеркнул эксперт в издании The National Interest.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.