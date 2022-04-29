Боевики "Азова"* смакуют тему, как будут выходить в одежде Красного Креста

Сегодня, 29 апреля, запланирована эвакуация гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Многие ожидают, что вместе с мирным населением эвакуироваться попробуют и нацисты "Азова"*, переодевшись в гражданскую одежду или в форму работников Международного комитета Красного Креста.

В чатах националистического батальона боевики уже смакуют тему, как будут выходить в этой гражданской одежде МККК.

А значит, тем, кто будет стоять на фильтрации эвакуированных, нужно быть особенно внимательным. Нацики загнаны в угол и от них сейчас можно ожидать любой пакости.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.