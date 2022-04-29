Сегодня, 29 апреля, запланирована эвакуация гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Многие ожидают, что вместе с мирным населением эвакуироваться попробуют и нацисты "Азова"*, переодевшись в гражданскую одежду или в форму работников Международного комитета Красного Креста.
В чатах националистического батальона боевики уже смакуют тему, как будут выходить в этой гражданской одежде МККК.
А значит, тем, кто будет стоять на фильтрации эвакуированных, нужно быть особенно внимательным. Нацики загнаны в угол и от них сейчас можно ожидать любой пакости.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.