Леонков: если ВС РФ остановят поставки оружия в Киев, то ВСУ уйдут из Донбасса

Западные военные аналитики убеждены, что украинские войска не смогут удержать линию соприкосновения без поставок западной военной техники и оружия. Предполагается, что ВСУ покинут территорию Донбасса уже в середине мая, если вооружения не будут поступать в необходимом количестве.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что если страны Запада продолжат снабжать ВСУ оружием, то сопротивление растянется ещё на несколько месяцев.

"Как показывают результаты, уничтожение идёт достаточно успешно. Укрепрайоны, минные поля и тактика "живого щита" сказывается на темпах боевых действий. Но нужно понимать, что под Донбассом находится самая обученная часть украинской операции", — заявил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".

Леонков подчёркивает, что самую боеспособную группировку ВСУ на протяжении нескольких лет обучали инструкторы НАТО. Когда российские войска ликвидируют противника, то профессионализм украинских войск будет значительно сокращён.