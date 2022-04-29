Крупный склад ВС Украины с вооружением и припасами был уничтожен бойцами Луганской Народной Республики в Попасной.
Место хранения вооружений удалось обнаружить силами разведки. Корректировка целей осуществлялась с помощью беспилотника. После этого высокоточным ударом артиллерии объект был демилитаризирован.
Ранее сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями ДНР наносят удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Союзные войска применяют тактику использования артиллерии после того, как удаётся обнаружить основные позиции противника.
Позиции, которые не удалось уничтожить огнём артиллерии "взламывают" с помощью огнемётных систем "Буратино" и "Солнцепёк".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.