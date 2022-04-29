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Автор Петр Ермилин

Бойцы ЛНР уничтожили крупный склад ВСУ в Попасной

Силовые структуры

Крупный склад ВС Украины с вооружением и припасами был уничтожен бойцами Луганской Народной Республики в Попасной.

Место хранения вооружений удалось обнаружить силами разведки. Корректировка целей осуществлялась с помощью беспилотника. После этого высокоточным ударом артиллерии объект был демилитаризирован.

Ранее сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями ДНР наносят удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Союзные войска применяют тактику использования артиллерии после того, как удаётся обнаружить основные позиции противника.

Позиции, которые не удалось уничтожить огнём артиллерии "взламывают" с помощью огнемётных систем "Буратино" и "Солнцепёк".

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
лнр всу россия украина
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