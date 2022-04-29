На заводе "Азовсталь" продолжается блокада националистов и иностранных наёмников.
Официальный представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин в пятницу, 29 апреля, заявил, что заблокированные на металлургическом комбинате в Мариуполе украинские нацисты сейчас пока не предпринимают попыток прорыва с завода.
"Попыток прорыва нет", — заявил представитель Народной милиции в эфире Первого канала, когда отвечал на соответствующий вопрос.
Ранее Эдуард Басурин говорил, что националисты батальона"Азов"*, заблокированные на предприятии, пытались разведать обстановку, чтобы попробовать прорваться с территории меткомбината. Он подчёркивает, что боевики не открывают огонь, но и не сидят просто так.
Отмечается, что шансов прорваться у них просто нет, завод блокирован в несколько колец.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.