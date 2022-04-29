Басурин: боевики не пытаются прорваться из заблокированного завода "Азовсталь"

На заводе "Азовсталь" продолжается блокада националистов и иностранных наёмников.

Официальный представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин в пятницу, 29 апреля, заявил, что заблокированные на металлургическом комбинате в Мариуполе украинские нацисты сейчас пока не предпринимают попыток прорыва с завода.

"Попыток прорыва нет", — заявил представитель Народной милиции в эфире Первого канала, когда отвечал на соответствующий вопрос.

Ранее Эдуард Басурин говорил, что националисты батальона"Азов"*, заблокированные на предприятии, пытались разведать обстановку, чтобы попробовать прорваться с территории меткомбината. Он подчёркивает, что боевики не открывают огонь, но и не сидят просто так.

Отмечается, что шансов прорваться у них просто нет, завод блокирован в несколько колец.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.