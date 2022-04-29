Киев отправил в США пилотов учиться летать на F-16, которые придут по ленд-лизу

Украина тайно отправила в Соединённые Штаты харьковских курсантов учиться летать на F-16, которые скоро поступят на вооружение ВСУ по ленд-лизу.

Уже сообщалось, что США готовятся поставлять на Украину и авиацию тоже, а экипажи из числа курсантов уже готовят.

Оказывается, курсанты Харьковского высшего военного училища заранее занялись переподготовкой под авиационный парк НАТО. В конце января в одну из стран ЕС и в США пилоты отправились для экстренного обучения управлению самолётами F-16.

Курсанты уехали "переобучаться" прямо с 4 курса. Все они отправились на Запад под грифом "абсолютно секретно". И получается, что НАТО вместе с киевским режимом знали о предстоящем и хотели сработать на опережение.

Напомним накануне, 28 апреля конгресс США принял закон, который разрешил ленд-лиз на Украину тяжелых вооружений, а также истребителей F-16.

Скорее всего, объявленный американцами ленд-лиз и запустили только для того, чтобы легализовать отправку украинской стороне самолётов F-16.