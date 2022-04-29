Пушилин рассчитывает на скорое разрешение ситуации с "Азовсталью"

Ситуация с блокированными на территории промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе может разрешиться "совсем скоро", считает глава ДНР Денис Пушилин.

"Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с "Азовсталью" в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наёмников", — заявил руководитель республики в эфире Первого канала.

Согласно данным Пушилина, в "Азовстали" блокировано от 1000 до 2500 украинских боевиков. В Киеве заявляют о нахождении в мариупольской промзоне также мирных жителей.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава страны Владимир Путин не считает эвакуацию темой для переговоров.