Политолог: Россия рано или поздно дойдёт до прямого столкновения с Западом

Сегодня военное столкновение России с коллективным Западом маловероятно, однако со временем это, скорее всего, произойдёт, ведь страны Европы постепенно становятся участниками конфликта на Украине. Такое мнение озвучил политолог Дмитрий Евстафьев.

"Фактически уже происходит ползучее втягивание стран Европы в конфликт на Украине. Там уже не только некие якобы добровольцы, а там уже нормальный военный персонал, советники. Прежде всего британские, польские, в последнее время всё больше сообщений о наличии там якобы уволенных со службы задним числом военнослужащих Канады, Германии и так далее", — отметил Евстафьев в беседе с Lenta. ru.

Политолог считает, что США, Великобритания, Польша и Германия уже являются сторонами украинского конфликта, и этот факт можно расценивать как приближающийся военный конфликт между Россией и странами Запада.

В качестве аргумента Евстафьев привёл тот факт, что США и ЕС начали поставлять Киеву более современное вооружение, к которому будут прилагаться обслуживающий персонал и экипажи из иностранных военных.