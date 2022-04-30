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Автор Евгения Васильева

Президент Финляндии: членство в НАТО актуально из-за событий на Украине

Силовые структуры

Лидер Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что вступление страны в альянс НАТО можно назвать актуальным из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Как отметил президент, если Хельсинки и Швеция станут частью блока, сформируется "стабильный и сильный Север".

Президент Финляндии: членство в НАТО актуально из-за событий на Украине

"Россия использовала невероятно жёсткую военную силу. Когда сосед ведёт себя так, на это неизбежно должно быть обращено внимание", — сказал глава Финляндии, слова которого передаёт Ilta-Sanomat.

Ниинистё подчеркнул, что Москва считает Финляндию своей сферой влияния или территориями, которые не нужны мировым лидерам. Также руководитель страны анонсировал официальное заявление о позиции Хельсинки и Стокгольма по НАТО. Ниинистё пообещал посетить Швецию 17-18 мая.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна способна подать заявку на вступление в блок. По мнению властей, скоро может начаться "большая война".

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы нато россия швеция финляндия
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